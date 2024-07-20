Назван срок начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Старовойт: строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнется в 2024 году

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург начнется в текущем году. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, сообщает ТАСС.

«Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что 19 июля в правительстве состоялось первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали. «Определяется форма управления проектом, формируется проектный офис на площадке правительства», — рассказал Старовойт.

Ранее в Минфине назвали стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Реализация проекта обойдется в 1,8 триллиона рублей.