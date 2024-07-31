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11:29, 31 июля 2024Забота о себе

Названы неочевидные причины женских измен

Фото: Unsplash

Главной причиной женской неверности является недовольство отношениями, рассказала психолог Тереза Дидонато со ссылкой на недавнее исследование. Другие неочевидные причины женских измен она назвала в статье Psychology Today.

В материале приводятся результаты опроса 116 женщин, согласно которым 64,44 процента респондентов объяснили романы на стороне недовольством нынешними отношениями. 22,41 процента считают своего основного партнера отстраненным и незаинтересованным в отношениях, что и стало мотивом для неверности. 15,52 процента мстят за измену избранника, 12,93 пошли на адюльтер от скуки, 8,62 процента — от сексуальной неудовлетворенности.

Среди более редких ответов оказались попадание под чужое влияние и соблазн (7,76 процента), желание подтвердить свою ценность и привлекательность (6,90 процента), ощущение, что текущие отношения заканчиваются (6,03 процента), внешняя привлекательность любовника (5 процентов), отношения с постоянным партнером на расстоянии (3,45 процента) и, наконец, любовь к тайному партнеру (2 процента).

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Дидонато сделала вывод, что неверность, по-видимому, связана с отсутствием удовлетворения потребностей женщины. «Когда потребности в признании и общении, сексуальные потребности, потребности в самоуважении или социальные потребности не удовлетворяются, женщины могут чаще идти на неверность», — отметила она.

Ранее женщина, желающая простить мужу измену, задалась важным вопросом — она захотела узнать, реально ли строить отношения после подобного предательства. На форуме Mumsnet она рассказала, что после расставания с любовницей мужчина стал извиняться, согласился посетить консультации по вопросам брака и просил позволить ему вернуться

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      Александра Лисица
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