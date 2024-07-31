Невестка Светличной рассказала о ее самочувствии

Невестка Светличной заявила, что артистка чувствует себя хорошо

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная чувствует себя хорошо, несмотря на опухоль в головном мозге. Об этом рассказала невестка актрисы Ольга в комментарии Telegram-каналу «Звездач»

«Если доктора посчитают нужным, то доктора сделают биопсию, это ее никак не тревожит, никаких болевых ощущений у нее нет и жалоб нет», — пояснила женщина.

Родственница 84-летней звезды отметила, что не считает сенсацией новость о ее болезни. «Если бы она родила сегодня, это была бы сенсация», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Артистка наблюдается в психоневрологическом диспансере с 2017 года. Она практически потеряла память на фоне болезни Альцгеймера, также у нее наблюдаются проблемы с речью и мышлением.