Названа возможная причина попадания Светличной в психбольницу

Mash: актриса Светличная могла попасть в психбольницу из-за опухоли в мозге

Заслуженна артистка РСФСР Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка наблюдается в психоневрологическом диспансере с 2017 года. Причиной ее когнитивных проблем может быть образование в мозге. Отмечается, что проводить операцию по его удалению опасно из-за возраста артистки. Врачи взяли биопсию опухоли.

По данным канала, Светличная практически потеряла память на фоне болезни Альцгеймера, также у нее наблюдаются проблемы с речью и мышлением. Уточняется, что актриса находится под постоянным наблюдением медиков, большую часть времени она проводит в кровати. Также известно о случаях, когда Светличная «впадала в ярость и кусала медсестру».

Ранее невестка Светличной ответила на слухи об онкологическом заболевании свекрови.