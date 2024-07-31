Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:51, 31 июля 2024Культура

Названа возможная причина попадания Светличной в психбольницу

Mash: актриса Светличная могла попасть в психбольницу из-за опухоли в мозге

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженна артистка РСФСР Светлана Светличная могла попасть в психиатрическую больницу из-за опухоли в головном мозге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка наблюдается в психоневрологическом диспансере с 2017 года. Причиной ее когнитивных проблем может быть образование в мозге. Отмечается, что проводить операцию по его удалению опасно из-за возраста артистки. Врачи взяли биопсию опухоли.

По данным канала, Светличная практически потеряла память на фоне болезни Альцгеймера, также у нее наблюдаются проблемы с речью и мышлением. Уточняется, что актриса находится под постоянным наблюдением медиков, большую часть времени она проводит в кровати. Также известно о случаях, когда Светличная «впадала в ярость и кусала медсестру».

Ранее невестка Светличной ответила на слухи об онкологическом заболевании свекрови.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России продлили запрет на вывоз бензина за границу. Что будет с ценами на топливо?

      В центре Петербурга запретили парковку самокатов и спровоцировали их скопление на окраинах

      В Госдуме решили не запрещать вебкам в России

      Спасателям пришлось выносить 200-килограммового россиянина из квартиры к медикам

      Названы способы вычислить и оштрафовать нарушающих ПДД на электросамокатах россиян

      Раненому бойцу СВО со словами «пошел вон отсюда» и матом отказали в реабилитации

      Домохозяек призвали натирать мебель одним видом отходов

      Стало известно о формировании резервов ВСУ в Харьковской области

      Индонезия поддержала запуск прямых рейсов из России на Бали

      Раскрыт вред пропуска завтрака для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше