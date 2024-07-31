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18:31, 31 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в подрыве авто офицера ВС России отправят на психиатрическую экспертизу

Обвиняемому в подрыве авто Серебрякову назначили психиатрическую экспертизу
Начало событий в новости Обвиняемый в подрыве машины офицера ВС России отказался обжаловать арест

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Жанну Вирфель.

По словам защитницы, экспертиза была назначена следствием, а ее результаты можно будет получить в течение месяца. В беседе с агентством она отметила, что родители Серебрякова до сих пор не верят, что их сын совершил преступление в здравом уме, и надеются, что психолого-психиатрическая экспертиза покажет у него наличие отклонений.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба ВС РФ, взорвался в столице 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате взрыва пострадали владелец авто и его жена.

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      Олеся Мицкевич
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