Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 30 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве машины офицера ВС России отказался обжаловать арест

Обвиняемый в подрыве машины офицера ВС РФ Серебряков не стал обжаловать арест

Фото: Russian Invstigative Committee / Reuters

Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, не стал обжаловать свой арест. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании Серебрякову меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу. Ему вменяется покушение на двух лиц и незаконный оборот взрывных устройств.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба ВС РФ, взорвался в Москве 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали владелец машины и его жена. После подрыва мужчина успел вылететь в Турцию, однако там его задержали местные силовики, после чего передали в Россию.

Серебряков признался, что установили бомбу под машину военного под контролем и по инструкции украинского куратора. Россиянин рассказал, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины в феврале 2023 года. Задержанный вышел с ним на связь самостоятельно. Затем они встретились в Стамбуле, где куратор предложил Серебрякову взорвать машину российского офицера. За расправу ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      Раскрыт алкогольный райдер Глеба Самойлова для концерта в Красноярске

      Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

      Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

      Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян

      Apple предложила отказаться от зеркал в автомобилях

      В Литве засомневались в эффективности обороны страны против России

      Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла подробности жизни с ним

      Друг Бена Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопес

      Важность взятия Покровска объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше