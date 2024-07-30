Обвиняемый в подрыве машины офицера ВС России отказался обжаловать арест

Обвиняемый в подрыве машины офицера ВС РФ Серебряков не стал обжаловать арест

Россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, не стал обжаловать свой арест. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об избрании Серебрякову меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу. Ему вменяется покушение на двух лиц и незаконный оборот взрывных устройств.

Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба ВС РФ, взорвался в Москве 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали владелец машины и его жена. После подрыва мужчина успел вылететь в Турцию, однако там его задержали местные силовики, после чего передали в Россию.

Серебряков признался, что установили бомбу под машину военного под контролем и по инструкции украинского куратора. Россиянин рассказал, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины в феврале 2023 года. Задержанный вышел с ним на связь самостоятельно. Затем они встретились в Стамбуле, где куратор предложил Серебрякову взорвать машину российского офицера. За расправу ему обещали от 10 тысяч до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.