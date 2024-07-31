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11:02, 31 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в изнасиловании женщины российский прокурор попросил отправить его на СВО

На Кавказе прокурор Авакян, обвиняемый в изнасиловании, попросился на СВО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Кавказе заместитель руководителя отдела процессуального контроля Григорий Авакян, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, попросил отправить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, 24 июля прокурор направил в Следственный комитет (СК) России ходатайство с просьбой отправить его на СВО. Он уже прошел военно-врачебную комиссию.

По информации Baza, подчиненная Авакяна обвинила его в изнасиловании в начале июля. По ее словам, прокурор подмешал ей сильнодействующее вещество и насиловал в течение часа прямо в здании прокуратуры. Якобы потом мужчина предлагал ей деньги, чтобы уладить дело. Однако пострадавшая все же подала в полицию заявление об изнасиловании. В тот же день Авакян написал заявление на увольнение из прокуратуры по собственному желанию. Потерпевшая отметила, что после начала следствия запись видеонаблюдения из кабинета, в котором произошло преступление, пропала. Позже в этом помещении начался плановый ремонт. Женщина подчеркнула, что она против отправки Авакяна на СВО. По ее мнению, таким образом, злоумышленник хочет избежать уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что 6 июля рядом с телецентром «Останкино» на сотрудницу «Матч ТВ», которая вышла с работы, напали трое приехавших в Москву на заработки мигрантов в возрасте 22, 24 и 25 лет и изнасиловали ее.

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      Анна Габай
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