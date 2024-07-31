Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:43, 31 июля 2024Силовые структуры

Один из 22 подсудимых участников «Азова» скончался в российском регионе

В Ростове-на-Дону скончался один из 22 подсудимых участников батальона «Азов»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону скончался один из 22 подсудимых участников украинского националистического батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Александре Ищенко. На заседании в Южном окружном военном суде адвокат попросил суд истребовать справку о его смерти. Судья удовлетворил это ходатайство.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Украины Ивана Черненко за участие в батальоне «Азов».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Генпрокуратуре назвали ответственных за теракты в «Крокусе» и Дагестане

      На Олимпийских играх показали российский флаг

      В России сын майора полуголым пролез в закрытый ТЦ и попал на видео

      На Украине задержали бросившего коктейль Молотова в военкомат

      Проктолог назвала наиболее опасные сидячие профессии

      ФСБ раскрыла подробности по делу осужденного в России агента СБУ Кармазина

      В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

      Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу

      Украина за сутки провела восемь контратак в зоне СВО

      Российские военные сбили украинский дрон «Баба-яга» с помощью приманки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше