Один из 22 подсудимых участников «Азова» скончался в российском регионе

В Ростове-на-Дону скончался один из 22 подсудимых участников батальона «Азов»

В Ростове-на-Дону скончался один из 22 подсудимых участников украинского националистического батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Александре Ищенко. На заседании в Южном окружном военном суде адвокат попросил суд истребовать справку о его смерти. Судья удовлетворил это ходатайство.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Украины Ивана Черненко за участие в батальоне «Азов».