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18:00, 31 июля 2024Бывший СССР

Оппозиция в Молдавии заявила о планах восстановить связи с Россией

Оппозиционные парламентарии Молдавии захотели восстановить связи с Россией
Александр Нестеровский

Александр Нестеровский. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Оппозиционный блок «Победа» молдавского парламента продолжит работу по восстановлению связей с Россией. Об этом заявил парламентарий Александр Нестеровский, передает ТАСС.

«Мы сосредоточимся на создании устойчивых связей с Евразийским экономическим союзом, странами СНГ и Россией, с которыми партия PAS разорвала отношения», — заявил депутат.

По его словам, эти связи являются стратегически важными для развития Молдавии, а взаимодействие с Россией открывает возможности для инвестиций, торговли и обмена технологиями.

Ранее 29 июля парламентская оппозиция покинула здание законодательной палаты Молдавии в знак протеста против нарушения Конституции правящей партией «Действие и справедливость». Отмечается, что акция была приурочена к дню Конституции Молдавии. Оппозиционные депутаты держали в руках транспаранты с обвинениями партии в узурпации власти в стране.

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