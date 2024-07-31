Стало известно о возможной пропаже осужденного за шпионаж американца из мордовской колонии

Адвокат осужденного за шпионаж американца Уилана не знает о его местонахождении

Защита гражданина США Пола Уилана, осужденного в России по делу о шпионаже, не знает о его текущем местонахождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

По словам защитницы, за последние дни к ней обратились представители различных иностранных СМИ с просьбой проверить, не пропал ли американец из колонии. Она уточнила, что уже направила запрос в администрацию мордовской ИК № 17, где американец отбывает наказание, но пока так и не получила ответ.

Сейчас Карлова просит членов Общественной наблюдательной комиссии посетить колонию, чтобы удостовериться, что Уилан все еще находится там.

Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Сам американец не признал свою вину, но обжаловать приговор не стал.