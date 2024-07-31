Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:40, 31 июля 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной пропаже осужденного за шпионаж американца из мордовской колонии

Адвокат осужденного за шпионаж американца Уилана не знает о его местонахождении

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Защита гражданина США Пола Уилана, осужденного в России по делу о шпионаже, не знает о его текущем местонахождении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

По словам защитницы, за последние дни к ней обратились представители различных иностранных СМИ с просьбой проверить, не пропал ли американец из колонии. Она уточнила, что уже направила запрос в администрацию мордовской ИК № 17, где американец отбывает наказание, но пока так и не получила ответ.

Сейчас Карлова просит членов Общественной наблюдательной комиссии посетить колонию, чтобы удостовериться, что Уилан все еще находится там.

Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Сам американец не признал свою вину, но обжаловать приговор не стал.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше