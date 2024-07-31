Открывший стрельбу по толпе российский военнослужащий получил 13 лет колонии

Стрелявший из автомата в толпу в Миассе младший сержант получил 13 лет колонии

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил открывшего стрельбу из автомата по толпе в Миассе младшего сержанта к 13 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, осужденный похитил у сослуживца из своей военной части автомат с патронами. Само преступление произошло 10 сентября 2023 года. Тогда военный узнал о том, что его друг поссорился с двумя братьями. Он решил наказать обидчиков. Подсудимый угнал КАМАЗ, ударив водителя автомобиля в лицо. После этого он выпил алкоголь и не менее 15 раз выстрелил из автомата Калашникова в сторону скопления людей. В результате четыре человека получили огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, выяснилось, что злоумышленник дважды не являлся в установленный срок на военную службу без уважительных причин.

Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Афанасия Санникова за уклонение от службы и избиение до смерти знакомой.

