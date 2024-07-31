Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 31 июля 2024Силовые структуры

Открывший стрельбу по толпе российский военнослужащий получил 13 лет колонии

Стрелявший из автомата в толпу в Миассе младший сержант получил 13 лет колонии

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил открывшего стрельбу из автомата по толпе в Миассе младшего сержанта к 13 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, осужденный похитил у сослуживца из своей военной части автомат с патронами. Само преступление произошло 10 сентября 2023 года. Тогда военный узнал о том, что его друг поссорился с двумя братьями. Он решил наказать обидчиков. Подсудимый угнал КАМАЗ, ударив водителя автомобиля в лицо. После этого он выпил алкоголь и не менее 15 раз выстрелил из автомата Калашникова в сторону скопления людей. В результате четыре человека получили огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, выяснилось, что злоумышленник дважды не являлся в установленный срок на военную службу без уважительных причин.

Военнослужащий будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Афанасия Санникова за уклонение от службы и избиение до смерти знакомой.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Обороноспособность государства в приоритете». Госдума отказала многодетным отцам в отсрочке от мобилизации

      Камеры полицейских в США заменили раскладушками Samsung

      Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц в Армении

      В США усомнились в существовании Украины

      В Госдуме высказались о судьбе отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

      Бакальчук захотела процитировать певицу Алсу на фоне ситуации с разводом

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Космический корабль прокатился по трассе в российском регионе и попал на видео

      Урожайность в России захотели повысить с помощью дронов-агрономов

      Раскрыты самые эффективные способы укрепить мышцы ног

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше