Российский военный забил до смерти подругу и получил десять лет колонии

В Абакане военного осудили на 10 лет за самоволку и убийство знакомой

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Афанасия Санникова за уклонение от службы и избиение до смерти знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 6 июня 2022 года осужденный оставил воинскую часть из-за нежелеания исполнять свои обязанности. 17 июля 2023 года он выпивал с подругой. Они поссорились, тогда Санников попросил женщину уйти, но та отказалась. Военный избил потерпевшую руками и ногами по голове и телу, а затем нанес нескольо ударов рукояткой ножа в ее живот и грудь. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. 18 июля 2023 года мужчину задержали правоохранители.

Отмечается, что россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Сергея Косищева за расправу над собутыльником.