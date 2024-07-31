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20:25, 31 июля 2024Забота о себе

Овдовевшей пенсионерке подсказали способы найти нового партнера

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет недавно овдовевшей женщине старше 60 лет, которая хочет найти нового партнера и не знает как. Письмо читательницы и способы, которые подсказал специалист, опубликовало издание Slate.

По словам пенсионерки, они с мужем были счастливы в браке более 20 лет, он был ее единственным сексуальным партнером. Сейчас она скучает не только по мужу, но и по близости с другим человеком. «Мы познакомились на работе, но я больше не работаю. Я никогда не пользовалась приложениями для знакомств и, честно говоря, боюсь их изучать. Я не ищу замену мужу, но в то же время не хочу провести последние пару десятилетий без близких отношений», — написала она.

Юзвяк порекомендовал ей признать, что новые отношения будут отличаться от предыдущих и новый партнер не заменит старого. «Не думайте об этом как о заклеивании обоями своего прошлого; думайте об этом как об обустройстве новой комнаты. У вас останутся воспоминания, и вы сохраните все, чему вас научили отношения — муж будет жить благодаря тому следу, который он оставил в вашей жизни», — заверил специалист.

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Он также подчеркнул, что приложения для знакомств могут пугать самых разных людей. Тем не менее он предложил попробовать установить такое приложение, но помнить, что женщина может остановить общение в любой момент, если оно станет некомфортным. «Однако, если вам действительно не нравится онлайн-дейтинг, вы можете попытаться знакомиться старомодным способом, лицом к лицу. Это не обязательно должна быть работа — я бы обратил внимание на групповые занятия и хобби в вашем районе (местами для начала поиска могут быть парки или центры отдыха), где вы могли бы познакомиться с людьми вашего возраста», — заключил он.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, не умеющей получать удовольствие от секса, если она занимается им трезвой, и желающей это исправить. Он отметил, что в этом случае можно прибегнуть к медитации и физической культуре как методам управления стрессом.

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      Александра Лисица
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