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17:00, 31 июля 2024Путешествия

Пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета

The Mirror: второй пилот самолета EasyJet потерял сознание во время полета

Фото: Albert Gea / Reuters

Второй пилот самолета авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Лондона в Лиссабон. На борту находилось 193 пассажира. После того как второй пилот упал в обморок, был объявлен сигнал тревоги. После посадки воздушное судно встретили парамедики. Пострадавшего доставили в лиссабонскую больницу Санта-Мария.

Ранее двое пилотов британского лоукостера Ryanair попали в аварию по пути в аэропорт после 17-часовой смены. По дороге их такси столкнулось с двумя грузовиками, спасти мужчин не удалось.

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      Алина Черненко
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