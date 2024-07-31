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16:32, 31 июля 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Москвы самолета попытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Бегишево пассажирского лайнера. При заходе на посадку на высоте около 400 метров экипаж доложил об освещении воздушного судна лазером.

Отмечается, что случившееся никак не повлияло на полет. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

Ранее у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Инцидент случился с летевшим из Минска в Кутаиси лайнером 29 июля. Командир воздушного судна объявил сигнал срочности и решил совершить посадку на незапланированном аэродроме.

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      Фариза Бацазова
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