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03:51, 31 июля 2024Мир

Политолог раскрыл позицию нового президента Ирана о виновниках конфликта на Украине

Политолог Модаббер: Пезешкиан считает США и НАТО корнем конфликта на Украине

Фото: Globallookpress.com

Иранский политолог, профессор Рухолла Модаббер раскрыл позицию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана и его правительства о том, кто виновен в конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт отметил, что власти будут опираться на мнение духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который считает причиной украинского кризиса политику США по расширению НАТО на восток.

«Позиция нашего правительства по украинскому кризису была выражена еще в самом начале специальной военной операции верховным лидером Ирана (именно он определяет внешнюю политику страны): корень этого конфликта — враждебная политика США по расширению НАТО на восток», — подчеркнул Модаббер.

Он добавил, что Соединенные Штаты милитаризировали Украину и создавали угрозу России, они проводили антироссийские операции в том числе на Кавказе.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что НАТО несет ответственность за конфликт на Украине, происходящее является следствием агрессивной политики Североатлантического альянса.

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      Марина Совина
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