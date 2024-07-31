Польша начнет операцию по защите на границе с Белоруссией

Польша начнет операцию по защите границы с Белоруссией

Польша начнет операцию по защите границы с Белоруссией под кодовым названием «Безопасное Подлясье», участниками которой станут 17 тысяч военных. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает TVP Info.

«Мы здесь, чтобы совершить изменения и начать новую операцию под кодовым названием "Безопасное Подлясье», — рассказал глава оборонного ведомства.

В частности, из 17 тысяч военных восемь тысяч будут развернуты на самой границе, а девять тысяч будут находится в резерве. На данный момент времени границу двух стран охраняют около шести тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что США перебросят бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.