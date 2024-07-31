Помилованного Путиным военного задержали в российском регионе

В Свердловской области помилованного Путиным военного задержали с наркотиком

В Свердловской области задержали 32-летнего военного, помилованного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, военного остановили на первом километре Чусовского тракта 27 июля. У него нашли 1,8 грамма мефедрона. Задержанный сказал, что купил наркотик для себя. Правоохранители обыскали квартиру мужчину, но ничего запрещенного не нашли.

Известно, что боец был судим за кражу, угоны машин, побои и угрозы расправой. Свой последний срок он получил в 2022 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Но 1 октября мужчина отправился в зону специальной военной операции (СВО) и был помилован.

Ранее на Урале бывший участник СВО 42-летний Владимир Щербаков забил насмерть поленом 82-летнюю пенсионерку ради 180 тысяч рублей.