Популярный российский блогер рассказал о борьбе с раком

Блогер Субхан Мамедов рассказал, что перенес две тяжелые операции из-за рака

Популярный российский блогер Субхан Мамедов, известный как Субо, рассказал об успешной борьбе с раком. Подробности он раскрыл в шоу «Вопрос ребром», выпуск которого доступен на YouTube.

Мамедов отметил, что перенес две тяжелые операции, благодаря которым ему удалось побороть рак. «На многие вещи начал смотреть по-другому, начал больше ценить жизнь», — ответил блогер на вопрос, как успех в борьбе с онкологическим заболеванием повлиял на него.

По словам Мамедова, эмоционально болезнь на него практически не влияла. «В основном страдали родители, семья, на них это больше сказалось», — заключил он.

Ранее популярный блогер и стример Ричард Тайлер Блевинс, известный как Ninja, заявил, что излечился от рака. Блогер рассказал, что посетил дерматолога, чтобы удалить родинку на нижней части стопы. После проведения операции появилось еще одно темное пятно, и врачи диагностировали Блевинсу меланому. Врачи удалили новообразования.