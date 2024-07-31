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16:41, 31 июля 2024Ценности

Популярный в России блогер похвастался косметичкой Hermes с фразой «ощущение роскоши»

Блогер Игорь Синяк похвастался косметичкой Hermes за десятки тысяч рублей

Кадр: Telegram-канал «Синяк тут»

Популярный в России бьюти-блогер, певец и создатель интернет-сообщества «ВПШ» Игорь Синяк похвастался косметичкой французской марки Hermes за десятки тысяч рублей с фразой «ощущение роскоши». Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

На размещенных кадрах 28-летний инфлюэнсер продемонстрировал указанный аксессуар оранжевого оттенка, отметив при этом, что надеялся получить его в бежевом цвете. В то же время автор поста указал, что данное изделие обошлось ему в 780 долларов (примерно 67 тысяч рублей).

«Это безумие — отдавать столько за косметичку, но я люблю бренд Hermes. [...] Обожаю его за качество и за то, что он дарит абсолютно искреннее ощущение роскоши», — заявил блогер.

В апреле Игорь Синяк рассказал о процессе похудения с помощью модного у звезд препарата «Оземпик».

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      Карина Черных
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