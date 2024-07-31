Посол Ирана в России заявил об уничтожении Израилем членов семьи Хании

Посол Ирана в России: Израиль ответственен за уничтожение 12 членов семьи Хании

Израиль несет ответственность за уничтожение 12 членов семьи лидера политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«Израиль в ходе недавнего штурма намеренно уничтожил в секторе Газа более 12 членов семьи Хании, включая его детей и малолетних внуков», — рассказал посол.

Джалали добавил, что Тегеран уверен «в решимости палестинского народа продолжать борьбу, несмотря на случившееся происшествие».

Ранее над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести после расправы над главой политбюро ХАМАС. Согласно шиитской традиции, красный флаг считается символом желания отомстить за несправедливо пролитую кровь.

