Над крупнейшей мечетью Ирана подняли красный флаг мести после гибели Хании

Над мечетью Джамхаран в Иране подняли красный флаг мести после гибели Хании

Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно шиитской традиции, красный флаг считается символом желания отомстить за несправедливо пролитую кровь.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения. Два иранских чиновника на условиях анонимности рассказали, что на встрече присутствует командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).