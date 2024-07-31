Посольство России в Молдавии ответило на обвинение в шпионаже

В посольстве России в Молдавии ответили на обвинения в шпионской деятельности

Посольство Российской Федерации в Молдавии ответило на обвинения в якобы проводимой шпионской деятельности в Кишиневе. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Подоплека нынешних информационных вбросов о якобы "шпионской деятельности" российских дипломатов, похоже, связана с происходящими в Молдавии электоральными процессами и попытками определенных сил использовать "шпионскую тему" в предвыборной борьбе», — указано в сообщении ведомства.

Там отметили, что в прошлом году в Молдавии уже была кампания с обвинениями российского посольства в шпионаже. Тогда власти страны решили сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии.

В марте один из сотрудников посольства России в Кишиневе был объявлен персоной нон грата, ему предписали покинуть страну. Госсекретарь МИД республики Михаил Мыцу тогда заявил, что поводом для объявления дипломата нежелательным лицом стала его деятельность.