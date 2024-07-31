Постпред Ирана при ООН раскрыл причастных к убийству Хании

Постпред Ирана Иравани: Вашингтон причастен к убийству Хании

Убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании не могло произойти без поддержки США. О причастности Вашингтона к ликвидации представителя палестинской группировки заявил постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани, его слова приводит ТАСС.

«Этот акт не мог осуществиться без разрешения и разведывательной поддержки США. Нельзя игнорировать ответственность Соединенных Штатов за это ужасное преступление как стратегического союзника и ключевого сторонника израильского режима в регионе», — заявил Иравани.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.