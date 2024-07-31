ХАМАС возложило ответственность за убийство главы политбюро на США

ХАМАС: убийство главы политбюро движения Хании согласовано с Вашингтоном

Ответственность за убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС лежит на Израиле и США, оно согласовано с Вашингтоном. Об этом заявил представитель движения в Ливане Махмуд Тах, сообщает РИА Новости.

«Убийство Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения "зеленого света" от США», — сказал он.

По его словам, гибель Хании может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень своей ответственности за подобную эскалацию

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

Представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан пообещал, что убийство главы политбюро палестинского радикального движения в Тегеране повлечет ответные меры в адрес Израиля. По его словам, гибель Хании не повлияет на политику руководства движения и его структур.