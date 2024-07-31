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16:19, 31 июля 2024Бывший СССР

Президент Литвы заявил о необходимости изменить состав правительства

Президент Литвы Науседа заявил о необходимости смены состава правительства
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нужно сменить состав правительства, чтобы обеспечить качественное рассмотрение бюджета на следующий год. Его слова приводит издание Baltnews в Telegram.

По его словам, изменения не должны носить массовый характер, они нужны, чтобы успокоить взволнованную общественность, а правительство республики лучше выполняло свою работу.

Ранее Науседа допустил лишение поста премьера из-за разногласий в коалиции. Он добавил, что в преддверии парламентских выборов в стране партии правящей коалиции могут пересмотреть свое мнение по ряду вопросов.

26 мая Науседа переизбрался на новый срок, набрав во втором туре выборов. Его оппонентом была Ингрида Шимоните, занимающая пост премьер-министра страны.

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      Илья Таксюр
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