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14:38, 31 июля 2024Силовые структуры

Приехавший на вызов дезинфектор изнасиловал россиянку

В Москве дезинфектор изнасиловал 50-летнюю женщину во время вызова

Фото: Ахметов Вадим / ТАСС

В Москве 29-летний дезинфектор изнасиловал 50-летнюю местную жительницу, которая вызвала его потравить тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Преступление произошло в многоэтажке в 1-м Саратовском проезде. По словам женщины, мужчина начал выполнять свои обязанности, но в какой-то момент обратил внимание на пострадавшую и набросился на нее. О случившемся хозяйка квартиры рассказала мужу, который и обратился в полицию.

Силовики задержали подозреваемого. Сейчас правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего гражданина Узбекистана по подозрению в изнасиловании 37-летней соотечественницы, которая работает стажером в пекарне.

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