В российском городе мигрант изнасиловал иностранку-стажерку из круглосуточной пекарни

В Петербурге поймали гражданина Узбекистана, изнасиловавшего землячку в пекарне

В Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании 37-летней гражданки Узбекистана, которая работает стажером в пекарне, задержан 21-летний соотечественник. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, преступление произошло в пекарне, расположенной на улице Коллонтай, недалеко от станции метро «Проспект Большевиков». Пострадавшая иностранка обратилась за медицинской помощью. Ее начальник рассказал о случившемся полиции.

По информации правоохранителей, подозреваемого задержали днем по горячим следам у той же пекарни, в которой работает потерпевшая. Оказалось, что мужчина не стоит на миграционном учете. Он задержан на двое суток. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

Ранее сообщалось, что под Петербургом 39-летний гражданин Казахстана пришел в гости к 57-летней пенсионерке и изнасиловал ее.