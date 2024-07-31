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05:30, 31 июля 2024Бывший СССР

Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

Военный эксперт Дандыкин предсказал быстрое продвижение на ряде направлений

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Продвижение Российской армии станет более быстрым, потому что резервы противника уничтожаются на подходах и в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущается определенная усталость, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Хотя бои идут все-таки жесткие, тем не менее, я думаю, вести достаточно позитивные с тех направлений мы в скором времени узнаем. Они будут идти, начиная от запорожского направления. Там, где группировка «Центр», так или иначе населенные пункты отвоевывают практически каждый день. Выход уже за канал у нас в Часовом Яре десантники захватили, и в том числе у Торецка

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Военный предположил, что сейчас у противника нет возможности действовать таким образом, как это было под Авдеевкой. Он также указал на недостаточную подготовленность украинских мобилизованных.

«Хотя, конечно, идут атаки, но я смотрю, взвод, рота и так далее все идет, на мой взгляд, с колес, что они мобилизуют. У нас сейчас по полной схеме с утра до ночи [готовят], потом еще идут предварительно подготовка у передовой линии, там в тылу дальнем, и только потом запускаются люди на фронт. Это правильно, потому что это очень серьезно. По-другому если, это несколько дней живучесть в лучшем случае бойца», — поделился военный.

Ранее Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил значимость боев за Торецк. По его словам, город важен с точки зрения логистики специальной военной операции и с точки зрения освобождения всей Донецкой народной республики.

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