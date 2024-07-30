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14:42, 30 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт объяснил значимость боев за Торецк для Российской армии

Военный эксперт Дандыкин заявил о важности Торецка для Российской армии

Фото: Alina Smutko / Reuters

Торецк в Донецкой народной республике (ДНР) важен для Российской армии, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Значимость населенного пункта он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс сообщил, что российские военные вошли в Торецк и ведут бои в пределах города. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Конечно, Торецк важен для нас на донецкой линии. Дальше прорываемся, и дальше агломерация осталась последняя, пожалуй, самая мощная — это Краматорск, Славянск

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Там уже в пригородах шли бои. Это серьезный населенный пункт. Там, скажем так, все города, которые сейчас находятся, очень важны с точки зрения логистики специальной военной операции (СВО) и с точки зрения освобождения всей ДНР. Вот они цепляются поэтому и за Торецк, и по большому счету за Красногоровку, потому что Красногоровка — единственный населенный пункт сейчас с 2014 года, который недалеко от Донецка, который мы еще не освободили», — поделился военный.

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Ранее украинский командир 105-й бригады сообщил, что взятие населенного пункта российскими военными является лишь вопросом времени. По его словам, Вооруженные силы России уже сейчас используют поселок Нью-Йорк с целью окружить Торецк.

В воскресенье, 29 июля, российские военные взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчьей.

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      Варвара Кошечкина
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