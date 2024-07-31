Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

Возвращаться к сложному разговору — не значит подливать масла в конфликт, считает семейный психотерапевт Трейси Дэлглиш. Распространенную среди пар ошибку при ссорах, а также способ избежать ее она назвала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дэлглиш отметила, что люди часто боятся возвращаться к сложному разговору, потому что не хотят показаться «слишком чувствительными» или выглядеть так, будто они затаили обиду. «Это приводит к тому, что человек недооценивает то, как сильно эти тяжелые моменты влияют на отношения с течением времени», — заверила эксперт.

Чтобы научиться возвращаться к трудным разговорам, она порекомендовала научиться склоняться к партнеру, а не от него. «Если вы инициируете трудные разговоры, помните следующее: вы не перебираете с необходимостью разрешения конфликта. Вы не перебираете с желанием пережить трудный момент. Вы не создаете новых проблем и не являетесь обузой из-за того, что хотите выйти за рамки негативного шаблона поведения», — заключила она.

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