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16:49, 31 июля 2024Культура

Пугачева объяснила отказ выступать на сцене

Пугачева объяснила отказ выступать фразой «пока где-то стреляет — птицы молчат»

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Певица Алла Пугачева объяснила отказ выступать на сцене. Свою позицию она высказала в разговоре с изданием Lifestyle Baltic, интервью доступно на YouTube.

«Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, никак не могу преодолеть этот барьер», — пояснила артистка в разговоре с корреспондентом.

Пугачева также заявила, что не поет уже более 15 лет. «Петь я еще могу, ходить — я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — сказала исполнительница в ответ на замечание журналиста, что публика ждала ее выступления на фестивале Laima Rendezvous.

Ранее Министерство юстиции России отказалось признать Пугачеву иностранным агентом, резюмировав это тем, что не видит для этого оснований. В ведомстве подчеркнули, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.

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      Мария Рюрикова
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