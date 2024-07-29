Минюст отказался признавать Пугачеву иностранным агентом

Минюст не нашел оснований, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом

Министерство юстиции России отказалось признавать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, резюмировав это тем, что не видит для этого оснований. Об этом в Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав скрины с ответом ведомства.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]», — указал в ответе на ранее поданное обращение депутата Госдумы Алексея Журавлева замминистра юстиции Олег Свириденко.

В ведомстве подчеркнули, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.

Ранее подавший запрос в Минюст в отношении Пугачевой Журавлев заявил, что в случае признания иноагентом певице станет затруднительно получать средства из России. Он отмечал, что Пугачева не скрывает свою антироссийскую позицию, и рассчитывал на то, что процедура признания иноагентом не должна быть длительной.