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20:45, 29 июля 2024Культура

Минюст отказался признавать Пугачеву иностранным агентом

Минюст не нашел оснований, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство юстиции России отказалось признавать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, резюмировав это тем, что не видит для этого оснований. Об этом в Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав скрины с ответом ведомства.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]», — указал в ответе на ранее поданное обращение депутата Госдумы Алексея Журавлева замминистра юстиции Олег Свириденко.

В ведомстве подчеркнули, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.

Ранее подавший запрос в Минюст в отношении Пугачевой Журавлев заявил, что в случае признания иноагентом певице станет затруднительно получать средства из России. Он отмечал, что Пугачева не скрывает свою антироссийскую позицию, и рассчитывал на то, что процедура признания иноагентом не должна быть длительной.

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      Анастасия Алимпиева
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