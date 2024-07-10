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14:23, 10 июля 2024Культура

Раскрыто наказание для Пугачевой за дискредитацию армии

Депутат Журавлев заявил, что Пугачевой грозит тюрьма за дискредитацию армии
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Возможное наказание для певицы Аллы Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ раскрыл депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.

Если в публикациях Пугачевой будет выявлена дискредитация армии, певице может грозить до пяти лет тюремного заключения, отметил депутат. Исследованием постов певицы займутся правоохранительные органы, подчеркнул он.

Журавлев также заявил, что в случае признания иноагентом артистке станет затруднительно получать средства из России. «Уже сейчас запрещено размещать у таких рекламу и финансировать их действия из российских источников — не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку», — пояснил он. Депутат отметил, что Пугачева не скрывает свою антироссийскую позицию, поэтому процедура признания иноагентом не должна быть длительной.

Ранее Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать Пугачеву иноагентом. До этого артистка опубликовала на личной странице в соцсетях пост, отреагировав таким образом на попадание ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — подписала она фотографию с пострадавшим ребенком на руках у женщины.

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти Украины сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в разрушениях Вооруженные силы России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на медицинское учреждение упала ракета, которая была выпущена системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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      Мария Рюрикова
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