Раскрыто наказание для Пугачевой за дискредитацию армии

Возможное наказание для певицы Аллы Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ раскрыл депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.
Если в публикациях Пугачевой будет выявлена дискредитация армии, певице может грозить до пяти лет тюремного заключения, отметил депутат. Исследованием постов певицы займутся правоохранительные органы, подчеркнул он.
Журавлев также заявил, что в случае признания иноагентом артистке станет затруднительно получать средства из России. «Уже сейчас запрещено размещать у таких рекламу и финансировать их действия из российских источников — не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку», — пояснил он. Депутат отметил, что Пугачева не скрывает свою антироссийскую позицию, поэтому процедура признания иноагентом не должна быть длительной.
Ранее Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать Пугачеву иноагентом. До этого артистка опубликовала на личной странице в соцсетях пост, отреагировав таким образом на попадание ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — подписала она фотографию с пострадавшим ребенком на руках у женщины.
В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти Украины сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в разрушениях Вооруженные силы России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на медицинское учреждение упала ракета, которая была выпущена системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.