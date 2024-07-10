Раскрыто наказание для Пугачевой за дискредитацию армии

Депутат Журавлев заявил, что Пугачевой грозит тюрьма за дискредитацию армии

Возможное наказание для певицы Аллы Пугачевой за дискредитацию Вооруженных сил РФ раскрыл депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.

Если в публикациях Пугачевой будет выявлена дискредитация армии, певице может грозить до пяти лет тюремного заключения, отметил депутат. Исследованием постов певицы займутся правоохранительные органы, подчеркнул он.

Журавлев также заявил, что в случае признания иноагентом артистке станет затруднительно получать средства из России. «Уже сейчас запрещено размещать у таких рекламу и финансировать их действия из российских источников — не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку», — пояснил он. Депутат отметил, что Пугачева не скрывает свою антироссийскую позицию, поэтому процедура признания иноагентом не должна быть длительной.

Ранее Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать Пугачеву иноагентом. До этого артистка опубликовала на личной странице в соцсетях пост, отреагировав таким образом на попадание ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — подписала она фотографию с пострадавшим ребенком на руках у женщины.

В понедельник, 8 июля, в Киеве прогремело несколько мощных взрывов. Власти Украины сообщили, что под удар попал ряд объектов, в том числе детская больница, и обвинили в разрушениях Вооруженные силы России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на медицинское учреждение упала ракета, которая была выпущена системой противовоздушной обороны (ПВО) Украины.