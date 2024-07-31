Пугачеву призвали заново проверить на иноагентство

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала заново проверить на иноагентство певицу Аллу Пугачеву. Ее слова приводит издание «Абзац».
«Пусть ее заново проверяют [на иноагентство]. У нее давно что-то случилось с головушкой нездоровое. Но главное мое предложение — проверить ее на адекватность», — возмутилась Семина.
Звезда фильма «Вечный зов» назвала Пугачеву «недостойным членом общества». Она предположила, что исполнительница могла поменять свои взгляды из-за болезни.
Ранее Министерство юстиции России отказалось признать Пугачеву иностранным агентом, резюмировав это тем, что не видит для этого оснований. В ведомстве подчеркнули, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.