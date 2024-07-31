Пугачеву призвали заново проверить на иноагентство

Народная артистка Семина призвала заново проверить Пугачеву на иноагентство

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала заново проверить на иноагентство певицу Аллу Пугачеву. Ее слова приводит издание «Абзац».

«Пусть ее заново проверяют [на иноагентство]. У нее давно что-то случилось с головушкой нездоровое. Но главное мое предложение — проверить ее на адекватность», — возмутилась Семина.

Звезда фильма «Вечный зов» назвала Пугачеву «недостойным членом общества». Она предположила, что исполнительница могла поменять свои взгляды из-за болезни.

Ранее Министерство юстиции России отказалось признать Пугачеву иностранным агентом, резюмировав это тем, что не видит для этого оснований. В ведомстве подчеркнули, что артистку включат в соответствующий реестр только после выявления признаков иноагента.