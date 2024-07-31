Работодатели подвергали пыткам подчиненного за невыполнение плана продаж

В Таиланде спасли и госпитализировали мужчину, который на протяжении двух лет подвергался издевательствам, жестокому обращения со стороны работодателей. Об этом сообщила местная газета The Thaiger.
Уточняется, что 38-летний житель провинции Корат работал на семейную пару и подвергался пыткам с их стороны из-за невыполненного плана по продажам. Также супруги перестали выплачивать зарплату и конфисковали банковскую карту работника под предлогом предотвращения расточительных трат.
Затем пара перешла к физическим наказаниям. По словам мужчины, если ему не удавалось совершить продажу, то его кормили один раз в день обычным рисом. Также он утверждает, что в общей сложности его били кнутом более 1000 раз, а также подвергали пыткам током, присоединяя провода к животу и гениталиям. Если он терял сознание, то его приводили в чувство и продолжали издевательства.
Медики и полиция зафиксировали на теле работника рубцы, следы от кнута, а на голове — открытые раны. Как признался мужчина, он неоднократно задумывался о побеге, однако опасался за безопасность своей семьи. В полиции отметили, что супругов вызовут для дачи показаний.
Ране компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию.