Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:52, 31 июля 2024Из жизни

Работодатели подвергали пыткам подчиненного за невыполнение плана продаж

В Таиланде пара два года избивала кнутом сотрудника за невыполнение плана продаж

Фото: Eddie Keogh / Reuters

В Таиланде спасли и госпитализировали мужчину, который на протяжении двух лет подвергался издевательствам, жестокому обращения со стороны работодателей. Об этом сообщила местная газета The Thaiger.

Уточняется, что 38-летний житель провинции Корат работал на семейную пару и подвергался пыткам с их стороны из-за невыполненного плана по продажам. Также супруги перестали выплачивать зарплату и конфисковали банковскую карту работника под предлогом предотвращения расточительных трат.

Затем пара перешла к физическим наказаниям. По словам мужчины, если ему не удавалось совершить продажу, то его кормили один раз в день обычным рисом. Также он утверждает, что в общей сложности его били кнутом более 1000 раз, а также подвергали пыткам током, присоединяя провода к животу и гениталиям. Если он терял сознание, то его приводили в чувство и продолжали издевательства.

Медики и полиция зафиксировали на теле работника рубцы, следы от кнута, а на голове — открытые раны. Как признался мужчина, он неоднократно задумывался о побеге, однако опасался за безопасность своей семьи. В полиции отметили, что супругов вызовут для дачи показаний.

Ране компания из Китая заставила сотрудника провести четыре дня в темной комнате в надежде, что он уволится по собственному желанию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Беженец из Нью-Йорка рассказал об отправке ВСУ возрастных бойцов на передовую

      Известный порноактер рассказал о религиозном воспитании

      Российские штурмовики взяли в плен офицера ВСУ под Авдеевкой

      Жилая многоэтажка загорелась в Шебекино после удара ВСУ

      Работодатели подвергали пыткам подчиненного за невыполнение плана продаж

      Вице-губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение

      Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

      Россиянин побывал в США и пожаловался на соседей-доносчиков

      ООН прокомментировала удар Израиля по Ливану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше