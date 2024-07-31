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14:30, 31 июля 2024Экономика

Расходы украинского бюджета на военные нужды оценили

Гетманцев: половина украинского бюджета пошла на военные нужды

Фото: Ints Kalnins / Globallookpress.com

За первые шесть месяцев 2024-го половина украинского бюджета пошла на военные нужды. Так расходы федеральной казны оценил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя властей, за полгода бюджет страны составил 1,935 триллиона гривен (почти 47 миллиардов долларов по текущему курсу Нацбанка Украины). Из них 50,9 процента были потрачены на военные нужды. На обеспечение общественного порядка и работу судебной системы направили 14,8 процента, на соцзащиту — 11,6 процента, на медицину — 4,7 процента, на образование — 1,6 процента. Порядка семи процентов ушло на обслуживание государственного долга Киева.

Украинский депутат Павел Фролов назвал бюджетный дефицит страны самым большим в мире. По его словам, госрасходы сейчас превышают доходы вдвое. Политик указал, что в этом году 40 миллиардов долларов дефицита покрывает Запад, но в 2025-м ожидается «ситуация гораздо хуже».

Парламентарий Ярослав Железняк заявил, что денег в бюджете не хватает, в частности, на армию. Общий дефицит средств на оборону на 2024-й он оценил в 720 миллиардов гривен. Покрыть его можно за счет эффективного администрирования различных нелегальных рынков или с помощью повышения налогов, заявил депутат.

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