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10:34, 31 июля 2024Забота о себе

Раскрыты главные особенности ухода за кожей в жару

Фото: freepik / Freepik

В жару необходимо корректировать домашний уход за кожей, иначе под воздействием жары, ультрафиолета, грязи, пыли и ветра она может начать ускоренно стареть, предупредила бьюти-эксперт, основательница бренда интеллектуальной косметики Zerapy Наталья Леснова. Главные особенности заботы о коже летом она раскрыла россиянкам в беседе с «Лентой.ру».

Леснова указала, что в косметологии существует понятие «инфламэйджинг» — процесс старения, обусловленный хроническим воспалением, причины которого связаны как с образом жизни, так и с внешними факторами. Летом эти факторы становятся агрессивными. «Ультрафиолетовое излучение способствует усилению окислительного стресса и повреждению клеток ДНК кожи. Это приводит к развитию сухости и обострению проблем жирной кожи. Кроме того, подобные факторы негативно влияют на липидный барьер», — объяснила Леснова.

Чтобы избежать преждевременного старения и обострения проблем с кожей, она посоветовала включить в процедуру домашнего ухода следующие этапы: очищение утром и двойное очищение вечером, тонизирование, увлажнение, питание и защиту.

Для тонизирования кожи летом хорошо подойдет легкий тоник или отвары лекарственных трав и косметический лед на их основе. Увлажняющие кремы и сыворотки должны иметь легкую гелевую консистенцию и содержать в составе гиалуроновую кислоту разного размера, натуральные увлажняющие факторы, активы из морских водорослей

Наталья Лесновабьюти-эксперт

При этом, по словам эксперта, питательные кремы должны содержать витамины, аминокислоты, микроэлементы, и антиоксиданты: астаксантин, токобиол, витамин С, дигидрокверцетин, ресвератрол, ниацинамид. Именно они спасут кожу от вредных последствий воздействия ультрафиолета. Главным защитником кожи от преждевременного старения Леснова назвала солнцезащитный крем с SPF-фактором от 30 и выше.

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«Традиционно считается, что летом нельзя использовать средства с ретинолом, кислотами и спиртом в составе. Не рекомендуется делать глубокие пилинги, лазерную шлифовку, фототерапию, удаление кератом и родинок. Однако если использовать солнцезащитный крем, особых противопоказаний к таким процедурам нет», — добавила эксперт.

Ранее дерматолог Тагуи Аветова назвала неочевидную причину появления прыщей на лице. По ее словам, высыпания могут возникнуть из-за лямблий, клещей и других микроскопических паразитов, живущих на коже.

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      Наталья Обрядина
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