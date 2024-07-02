Названа неочевидная причина появления прыщей на лице

Дерматолог Аветова: высыпания на коже могут появиться из-за лямблий и клещей

Высыпания и прыщи на лице могут появиться из-за лямблий, клещей и других живущих на коже микроскопических паразитов, рассказала дерматолог Тагуи Аветова. Неочевидную причину подобных проблем врач назвала «Ленте.ру».

По словам Аветовой, кожа реагирует на любые негативные изменения в состоянии здоровья — от нарушения желчеоттока до заражения паразитами. По этой причине, объяснила она, попадающие на кожу, в дерму и организм паразиты могут вызвать педикулез, демодекоз, чесотку и другие дерматологические заболевания.

Так, при попадании в кишечник лямблий развивается лямблиоз (жиардиаз). Заподозрить его можно по кожным реакциям: сыпи, крапивнице, шелушении. «Лямблии попадают в организм через грязные руки, пищу и воду, бытовые предметы, грязные игрушки. В некоторых случаях, например, когда ЖКТ работает нормально и нет проблем с микробиотой, паразитоз никак себя не проявит», — отметила дерматолог.

Заражение гельминтами происходит тем же путем, продолжила врач. Переносчиками яиц паразитов являются собаки и кошки. Гельминтоз, кроме клинических проявлений (боли в животе, потери аппетита), часто сопровождается дерматитом.

Еще одним распространенным паразитарным заболеванием Аветова назвала педикулез. В местах укусов вшей на коже образуются папулы, везикулы, покраснения. При этом укусы вшей всегда провоцируют сильный зуд, а в запущенных случаях — дерматит, патологические изменения на коже, и даже потерю поверхностного слоя кожи. При педикулезе кожные поражения распространяются за пределы волосистый части головы, затрагивая шею, спину, лицо, предупредила врач.

Аветова также обратила внимание, что на коже лица почти всех людей обитает микроскопический клещ демодекс. У одних он никак себя не проявляет, но при слабом иммунитете вызывает проблемы с кожей. У пациентов с демодекозом краснеет кожа щек и носа, реже — лба. На ней появляются мелкие беловато-желтые фолликулы, закупоренные паразитами. На ощупь кожа становится сухой и шершавой. Микроскопические клещи могут спровоцировать появление сыпи с гнойничками на лице, рассказала дерматолог.

Среди всех перечисленных случаев легче остальных диагностируется педикулез — по самим насекомым и их личинкам (гнидам), закрепленным у корней волос. Остальных паразитов можно выявить только при лабораторных исследованиях, и то не всегда Тагуи Аветова дерматолог, косметолог

Врач рекомендовала не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Лечением от лямблий и других внутренних паразитов занимаются паразитологи и инфекционисты, от кожных паразитов — дерматологи, подытожила она.

Ранее Аветова перечислила главные причины появления прыщей в любом возрасте. Основной из них она назвала генетическую предрасположенность.