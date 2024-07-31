Россиян предупредили о росте заболеваемости опасным вирусом из-за жары

Онищенко: жара привела к росту заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России

Аномально жаркая погода летом привела к росту заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России, объяснил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. В разговоре с ТАСС он отметил, что распространение опасного вируса зависит от проводимых мониторинговых мероприятий на местности и обследования на наличие вируса комаров и клещей.

«Очень жаркое лето стало условием для развития [зараженных вирусом] комаров. Возможно, где-то просмотрели соответствующие структуры, надо постоянно наблюдать за ситуацией», — высказался Онищенко.

Академик РАН предупредил, что вакцины от лихорадки Западного Нила нет, и обезопасить себя можно с помощью применения репеллентов. Также он порекомендовал ограничить поездки в эндемичные государства и регионы России, в которых были выявлены случаи заражения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в центральной части России и Поволжье. Ведомство подчеркнуло, что ведет непрерывный мониторинг ситуации.