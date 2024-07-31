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15:26, 31 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение

Фото: Анатолий Родников / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 31 июля и 1 августа местами в северо-западных, юго-западных районах Кубани и местами на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили сотрудники МЧС.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 июля в западных, центральных районах полуострова и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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      Фариза Бацазова
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