Россиянам раскрыли причины роста цен на авиабилеты

РСТ: к росту цен на авиабилеты приводит повышение затрат авиакомпаний

К общему росту цен на авиабилеты приводят повышение затрат авиакомпаний на обслуживание, зарплаты сотрудников, лизинговые платежи, а также валютные колебания и динамическое ценообразование. Такие причины удорожания перелетов раскрыл вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии РСТ по авиаперевозкам Дмитрий Горин. Материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Горин заметил, что повышение цен в августе происходит каждый год и объясняется сезонным спросом. Уточняется, что в зависимости от направления цена традиционно возрастает от 20 до 53 процентов в последний месяц лета.

«Более того, с учетом хорошего спроса и на бархатный сезон, не исключено, что в сентябре тарифы также будут динамически повышаться», — заявил Горин.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет. По словам главы ведомства, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ситуацию со стоимостью перелетов.