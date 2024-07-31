В России оценили риски сильного удорожания авиабилетов

Министр транспорта: сильного удорожания авиабилетов в России не будет

Министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет. Риски скачков цен он оценил в беседе с журналистами в среду, 31 июля, сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ситуацию со стоимостью перелетов.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила масштабную распродажу билетов. Традиционная акция «Бархатный сезон» будет длиться с 29 июля по 11 августа, улететь по купленным билетам можно в период с 21 августа до 23 декабря.