Россиянам рассказали о неожиданной пользе проветривания

Терапевт Баранова: проветривание помогает бороться с учащенным сердцебиением

В утренние часы человек может испытывать сильное сердцебиение, даже просыпаясь от него, предупредила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. О неожиданной пользе проветривания при этом состоянии она рассказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Барановой, причиной учащенного сердцебиения может быть анемия (латентный железодефицит). Чтобы узнать, есть ли эта проблема, нужно сдать анализ крови на гемоглобин, железо и ферритин.

Другой причиной такого состояния терапевт назвала дефицит кислорода и избыток углекислого газа, который возникает к трем-четырем часам утра, если человек спит в маленькой душной комнате. С этим помогает бороться свежий воздух, напомнила она. «Открывайте окно на проветривание, спите с открытым окном. Ни кондиционеры, ни системы климат-контроля не решают вопрос количества и соотношения кислорода и углекислого газа в помещении», — призвала она.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин назвал быстрый способ самостоятельно справиться с приступом тахикардии. Чтобы купировать приступ, необходимо глубоко вздохнуть и задержать дыхание, посоветовал он.