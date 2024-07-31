Россияне отбили нашествие кабанов

В Вологодской области предотвратили нашествие диких кабанов

Охотинспекция помогла предотвратить нашествие кабанов на участки жителей Вологодской области. Об этом сообщил начальник Департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Владислав Ефанов в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители жаловались на заходы кабанов в Сямженском и Тарногском округах. Дикие животные совершали набеги на участки посаженного картофеля.

Егеря и охотники организовали дежурства на указанных территориях, а также установили отпугивающие средства на участках, где фиксировались нападения кабанов.

«Мероприятия по предупреждению заходов кабанов в населенные пункты дали результат: факты причинения ущерба этими животными больше не фиксировались», — рассказал Ефанов.

Ранее сообщалось, что жители Первомайского района Новосибирска встревожились из-за встречи с крупными кабанами. В соцсетях появилось видео с разгуливающими по улице животными. В Минприроды сообщили, что получали обращения о кабанах.