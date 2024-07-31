Россиянин готовил еду на Вечном огне и попал под статью

В Пскове задержали мужчину, готовившего еду на Вечном огне

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который готовил еду на Вечном огне в Пскове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, все произошло 28 июля на территории «Мемориального комплекса» в Сквере павших борцов. Житель Пскова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, готовил пищу на Вечном огне, входящем в состав комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично») УК РФ. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Ревде неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня. Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту осквернения символа воинской славы и установление личности злоумышленника.