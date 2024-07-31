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11:28, 31 июля 2024Россия

Россиянин на Mercedes сбил женщину и скрылся

В Новосибирске мужчина на Mercedes сбил женщину и скрылся

Кадр: Telegram-канал mvd_54

В Новосибирске мужчина на Mercedes-Benz сбил женщину и скрылся. Об этом сообщает управление МВД по Новосибирской области в Telegram-канале.

Из-за наезда иномарки женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Авария произошла на улице Большевистской. Водителя Mercedes-Benz до сих пор ищут.

Как уточнили в МВД, на бампере сбившего женщину автомобиля есть повреждения из-за аварии. Сам автомобиль передвигался без регистрационных номеров. Обстоятельства происшествия выясняются.

В мае в Курске водитель на красном Mercedes-Benz E-сlass сбил ребенка и взрослого на тротуаре, после чего врезался в жилой многоэтажный дом. Попавший в аварию водитель, как ранее рассказали местные жители, часто дрифтовал на дорогах и не соблюдал ПДД.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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