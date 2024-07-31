Россиянин побывал в США и пожаловался на соседей-доносчиков

Российский тревел-блогер побывал в США и удивился некоторым местным порядкам. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что во время поездки они с девушкой остановились у друга, соседи которого сделали на них донос хозяину жилья. Более того, под дворниками своей машины блогер нашел предупреждение, что она стоит на одном месте уже 72 часа и будет эвакуирована, если владелец ее не передвинет.

«Причем это все происходит на обычной жилой улице, где все занимают свои парковочные места и никого это не беспокоит. Мы каждый день пользуемся машиной, и она ни разу не стояла без движения три дня подряд. Но вот же кто-то решил, что мы нарушаем порядок», — пожаловался россиянин.

Он добавил, что в то же время сосед при встрече всегда здоровается и улыбается им в лицо. «Все эти доносы и предупреждения о парковке говорят о том, что местные жители готовы жаловаться и устраивать неприятности даже из-за пустяков. И при этом они остаются такими же дружелюбными и приветливыми на первый взгляд», — заключил путешественник.

Ранее другая тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.

