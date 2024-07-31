Россиянин расправился с сожительницей во время ссоры

В Забайкалье мужчина избил и задушил сожительницу во время ссоры

В Забайкальском крае арестовали 43-летнего местного жителя, расправившегося с 32-летней сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СР).

По данным ведомства, ночью 25 июля в поселке Горный обвиняемый поссорился с подругой, 15 раз ударил ее по телу и удушил. Затем мужчина оставил потерпевшую в квартире и сбежал. Женщину без признаков жизни на следующий день нашла соседка. Она вызвала полицейских.

Сотрудники осмотрели место происшествия и задержали фигуранта. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Петербурге после тушения пожара сотрудники МЧС нашли в квартире 39-летнего мужчину с изрезанной головой.

