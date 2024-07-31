Россиянин в воспитательных целях едва не задушил 13-летнего сына

Житель Петербурга в воспитательных целях едва не задушил 13-летнего сына

Житель Кировского района Санкт-Петербурга в воспитательных целях едва не задушил 13-летнего сына. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, в районной больнице у российского школьника диагностировали ссадины и воспаление плечевого сустава.

Состояние шестиклассника медикам, а потом и полиции объяснили воспитательными методами отца. В понедельник тот якобы душил сына, подобную меру он применял не в первый раз.

До этого мать мальчика обратилась в полицию, подчеркнув, что мужчина угрожал их общему ребенку. В тот же день в квартиру пришли участковый с сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних.

38-летнего родителя задержали, в отношении него составили протокол о побоях. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, удалось выяснить, что в прошлом петербуржец был судим.

Ранее сообщалось, что в Казани отец до судорог избил сына на глазах его сестры и матери.